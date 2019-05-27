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У ДТП на Миколаївщині травмувалися жінка і двомісячна дитина

У ДТП на Миколаївщині травмувалися жінка і двомісячна дитина

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. У Миколаївській області зіткнулися позашляховик і вантажний автомобіль, внаслідок чого жінка та двомісячна дитина були травмовані. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП в області, передає УНН.

Так, сьогодні близько 15:00 поблизу с. Михайлівка у Новоодеському районі сталася ДТП за участі вантажного автомобіля Mercedes-Benz та позашляховика Ford Edge.

"Внаслідок зіткнення транспортних засобів 31-річна жінка та двомісячна дитина, пасажири позашляховика, з тілесними ушкодженнями доставлені до медичного закладу, водій та ще один трирічний пасажир – не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Подію кваліфікували за ознаками ч. 1 ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

На місці події працює поліція та прокуратура Новоодеського району. Встановлюються усі обставини ДТП та її причини.

Нагадаємо, у Донецькій області хлопчик 2005 року народження потрапив під колеса трактора.

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