В ДТП в Николаевской области травмировались женщина и двухмесячный ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В Николаевской области столкнулись внедорожник и грузовой автомобиль, в результате чего женщина и двухмесячный ребенок были травмированы. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в области, передает УНН.
Так, сегодня около 15:00 вблизи с. Михайловка в Новоодесском районе произошло ДТП с участием грузового автомобиля Mercedes-Benz и внедорожника Ford Edge.
"В результате столкновения транспортных средств 31-летняя женщина и двухмесячный ребенок, пассажиры внедорожника, с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение, водитель и еще один трехлетний пассажир - не пострадали", - говорится в сообщении.
Событие квалифицировали по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
На месте происшествия работает полиция и прокуратура Новоодесского района. Устанавливаются все обстоятельства ДТП и его причины.
Напомним, в Донецкой области мальчик 2005 года рождения попал под колеса трактора.