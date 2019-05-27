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У Донецькій області під колеса трактора потрапив підліток

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КИЇВ. 27 травня. УНН. У Донецькій області трактор наїхав на хлопчика 2005 року народження. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.

Так, у неділю, 26 травня, до поліції надійшло повідомлення про те, що в смт Новгородське, в районі приватного сектора, сталася ДТП.

"Поліцейські встановили, що 36-річний водій трактора не обрав безпечну швидкість руху, в результаті чого втратив керування та виїхав за межі проїжджої частини, де здійснив наїзд на неповнолітнього пішохода", - йдеться в повідомленні.

Дитину госпіталізували до травматологічного відділення міської лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 286 КК України - Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у ДТП у Чернівецькій області загинули двоє молодих братів.

Українські Національні Новини

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