У Донецькій області під колеса трактора потрапив підліток
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У Донецькій області трактор наїхав на хлопчика 2005 року народження. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
Так, у неділю, 26 травня, до поліції надійшло повідомлення про те, що в смт Новгородське, в районі приватного сектора, сталася ДТП.
"Поліцейські встановили, що 36-річний водій трактора не обрав безпечну швидкість руху, в результаті чого втратив керування та виїхав за межі проїжджої частини, де здійснив наїзд на неповнолітнього пішохода", - йдеться в повідомленні.
Дитину госпіталізували до травматологічного відділення міської лікарні.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 286 КК України - Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у ДТП у Чернівецькій області загинули двоє молодих братів.