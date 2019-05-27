В Донецкой области под колеса трактора попал подросток
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В Донецкой области трактор наехал на мальчика 2005 года рождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
Так, в воскресенье, 26 мая, в полицию поступило сообщение о том, что в пгт Новгородское, в районе частного сектора, произошло ДТП.
"Полицейские установили, что 36-летний водитель трактора не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего потерял управление и выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода", - говорится в сообщении.
Ребенка госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы.
По данному факту открыто уголовное производство по предварительной квалификацией ч. 1 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в ДТП в Черновицкой области погибли двое молодых братьев.