У ДТП під Чернівцями загинули двоє молодих братів

КИЇВ. 27 травня. УНН. У Чернівецькій області водій автомобіль при обгоні з'їхав у кювет та зіткнувся з бетонним містком, внаслідок чого загинули двоє юнаків. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП в області.