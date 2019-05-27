У ДТП під Чернівцями загинули двоє молодих братів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У Чернівецькій області водій автомобіль при обгоні з'їхав у кювет та зіткнувся з бетонним містком, внаслідок чого загинули двоє юнаків. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП в області.
Так, смертельна ДТП сталася сьогодні вночі приблизно о 1-й годині ночі у місті Сторожинець.
"Рухаючись автомобілем Mercedes-Benz 270 CDI у напрямку села Панка, 22-річний місцевий житель намагався здійснити обгін попутного транспорту. Не врахувавши дорожню обстановку, водій не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та зіткнувся з бетонним містком", - сказано у повідомленні.
Водій отримав травми, несумісні з життям, і помер на місці події. Чотирьох пасажирів, віком від 16 до 20 років, з травмами різної тяжкості доставили до Сторожинецької центральної районної лікарні.
"Один і з них – брат водія, 2003 року народження, – помер від отриманих травм під час надання медичної допомоги. Тіла померлих направлено на судово-медичну експертизу", - прокоментували в поліції.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
Нагадаємо, у Донецькій області внаслідок ДТП постраждали троє громадян, з них двоє дітей.