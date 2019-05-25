На Донеччині в результаті ДТП постраждали троє людей, серед них - діти
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. У Селидовому Донецької області внаслідок ДТП постраждали троє громадян, з них двоє дітей, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції у Донецькій області.
На автошляху Селидове — Гірник — Максимільянівка водій автомобіля “ВАЗ”, здійснюючи об’їзд велосипедів з дітьми, зіткнувся з вантажівкою. Через це “Міцубісі”, який рухався позаду, зачепив підлітків. Наразі всі троє постраждалих перебувають у лікарні.
“Аварія сталася 24 травня близько 21.40. Всі учасники події — жителі міста Гірник. Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримали водій „ВАЗа“ та діти 12 та 15 років. З травмами різного ступеню тяжкості вони госпіталізовані до лікарні міста Селидового”, — вказано у повідомленні.
За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Як повідомляв УНН, малолітня дитина травмувалася у ДТП з маршруткою.