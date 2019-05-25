В Донецкой области в результате ДТП пострадали три человека, среди них - дети
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. В Селидово Донецкой области в результате ДТП пострадали трое граждан, из них двое детей, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.
На автодороге Селидово — Горняк — Максимильяновка водитель автомобиля “ВАЗ”, осуществляя объезд велосипедов с детьми столкнулся с грузовиком. Из-за этого “Мицубиси”, который двигался позади, зацепил подростков. Сейчас все трое пострадавших находятся в больнице.
“Авария произошла 24 мая около 21.40. Все участники события — жители города Горняк. В результате аварии телесные повреждения получили водитель „ВАЗа“ и дети 12 и 15 лет. С травмами различной степени тяжести они госпитализированы в больницу города Селидово”, - указано в сообщении.
По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Как сообщал УНН, малолетний ребенок травмировался в ДТП с маршруткой.