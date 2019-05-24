Малолітня дитина травмувалася у ДТП з маршруткою
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Шестирічний хлопчик травмувався під час ДТП за участю маршрутки і приватного автомобіля. Про це УНН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.
"Сьогодні сталася ДТП за участю маршрутки № 11 і приватного авто. Внаслідок пригоди постраждав пасажир маршрутки - хлопчик 6 років. Потерпілого у стані середньої важкості госпіталізовано в міську дитячу клінічну лікарню", - вказали у міськраді.
Обставини події з’ясовує поліція.
"Зараз усі обставини події з’ясовує поліція. Однак, за попередньою версією, ДТП виникло з вини водія маршрутки: він під час руху в’їхав в авто", - розповів в.о. начальника управління транспорту ЛМР Олег Партика.
Нагадаємо, через зіткнення двох маршруток у Львові постраждали 5 осіб.