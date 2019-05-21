Через зіткнення двох маршруток у Львові постраждали 5 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. У Львові внаслідок зіткнення двох автобусів маршрутного таксі отримали травми п’ятеро пасажирів транспортних засобів, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Львівської міської ради.
“В міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення повідомили, що 21 травня близько 14.30 год. на вул. Городоцька — кут вул. Замкнена (Галицький район) водій маршрутного автобусу № 138 зіткнувся з маршрутним автобусом № 184А”, — вказано у повідомленні.
Внаслідок зіткнення в лікарню швидкої медичної допомоги було доставлено 5 потерпілих пасажирів вказаних маршрутних автобусів.
У ДТП, в тому числі, постраждала 36-річна жителька с. Гостинцево Мостиського району Львівської області, яка перебуває на 29-му тижні вагітності. У неї діагностовано забій ліктьового суглобу.
Як повідомляв УНН, у Львові анонім повідомив про вибухівку у двох військових будівлях.