Из-за столкновения двух маршруток во Львове пострадали 5 человек

“В городском управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения сообщили, что 21 мая около 14.30 часов на ул. Городецкая — угол ул. Замкнутая (Галицкий район) водитель маршрутного автобуса № 138 столкнулся с маршрутным автобусом № 184А”, — указано в сообщении.

В результате столкновения в больницу скорой медицинской помощи был доставлен 5 пострадавших пассажиров указанных маршрутных автобусов.

В ДТП, в том числе, пострадала 36-летняя жительница с. Гостинцево Мостиского района Львовской области, которая находится на 29-й неделе беременности. У нее диагностированы ушиб локтевого сустава.

Как сообщал УНН, во Львове аноним сообщил о взрывчатке в двух военных зданиях.