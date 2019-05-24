Малолетний ребенок травмировался в ДТП с маршруткой
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Шестилетний мальчик травмировался во время ДТП с участием маршрутки и частного автомобиля. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.
"Сегодня произошло ДТП с участием маршрутки № 11 и частного авто. В результате происшествия пострадал пассажир маршрутки - мальчик 6 лет. Пострадавшего в состоянии средней тяжести госпитализировали в городскую детскую клиническую больницу", - указали в горсовете.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
"Сейчас все обстоятельства происшествия выясняет полиция. Однако, по предварительной версии, ДТП произошло по вине водителя маршрутки: он во время движения въехал в авто", - рассказал и.о. начальника управления транспорта Львовского горсовета Олег Партыка.
Напомним, из-за столкновения двух маршруток во Львове пострадали 5 человек.