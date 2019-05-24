Малолетний ребенок травмировался в ДТП с маршруткой

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 13193 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 36990 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 56570 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 72285 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119152 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110744 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137153 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144517 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130075 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130152 просмотра

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Малолетний ребенок травмировался в ДТП с маршруткой

Малолетний ребенок травмировался в ДТП с маршруткой

Киев  •  УНН

 • 9283 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Шестилетний мальчик травмировался во время ДТП с участием маршрутки и частного автомобиля. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

"Сегодня произошло ДТП с участием маршрутки № 11 и частного авто. В результате происшествия пострадал пассажир маршрутки - мальчик 6 лет. Пострадавшего в состоянии средней тяжести госпитализировали в городскую детскую клиническую больницу", - указали в горсовете.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

"Сейчас все обстоятельства происшествия выясняет полиция. Однако, по предварительной версии, ДТП произошло по вине водителя маршрутки: он во время движения въехал в авто", - рассказал и.о. начальника управления транспорта Львовского горсовета Олег Партыка.

Напомним, из-за столкновения двух маршруток во Львове пострадали 5 человек.

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