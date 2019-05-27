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В ДТП под Черновцами погибли двое молодых братьев

В ДТП под Черновцами погибли двое молодых братьев

Киев  •  УНН

 • 17339 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. В Черновицкой области водитель автомобиль при обгоне съехал в кювет и столкнулся с бетонным мостом, в результате чего погибли двое юношей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в области.

Так, смертельное ДТП произошло сегодня ночью примерно в 1 час ночи в городе Сторожинец.

"Двигаясь автомобилем Mercedes-Benz 270 CDI в направлении села Панка, 22-летний местный житель пытался совершить обгон попутного транспорта. Не учтя дорожную обстановку, водитель не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с бетонным мостом", - говорится в сообщении.

Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Четырех пассажиров в возрасте от 16 до 20 лет, с травмами различной тяжести доставили в Сторожинецкую центральную районную больницу.

"Один и из них - брат водителя, 2003 года рождения, - скончался от полученных травм во время оказания медицинской помощи. Тела умерших направлено на судебно-медицинскую экспертизу", - прокомментировали в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Напомним, в Донецкой области в результате ДТП пострадали трое граждан, из них двое детей.

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