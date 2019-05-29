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ДТП зі шкільним автобусом: водій ймовірно перевищив швидкість

ДТП зі шкільним автобусом: водій ймовірно перевищив швидкість

Київ • УНН

 • 14160 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Причиною ДТП зі шкільним автобусом, яке сталося у Дніпропетровській області, ймовірно стало те, що водій автобуса перевищив швидкість. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Водій мікроавтобусу Mercedes-Benz Sprinter, в якому перебували 16 учнів (діти віком 12-13 років), ймовірно не витримав безпечну швидкість, що і стало причиною зіткнення з автомобілем ДАФ.

В результаті ДТП усі 16 дітей отримали різні тілесні ушкодження: забої, переломи, струс мозку. Всі були госпіталізовані. Загрози їхньому життю немає.

Як повідомляв УНН, на автодорозі Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя в районі с. Кам’яне Солонянського району Дніпропетровської області, мікроавтобус із 16 школярами з Полтави зіткнувся із вантажівкою.

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