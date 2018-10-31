ДТП с патрульными в Киеве: назначено служебное расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. По факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля патрульной полиции в центре Киева, назначено служебное расследование. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба патрульной полиции Украины, передает УНН.
"Департаментом патрульной назначено служебное расследование с целью установления причин и обстоятельств совершения ДТП", - говорится в сообщении.
Кроме того, в полиции добавили, что на момент ДТП экипаж патрульных направлялся на вызов. По предварительной информации, мужчина, на которого совершен наезд служебным автомобилем, убегал с места преступления после совершения грабежа. Впоследствии его узнал сам пострадавший.
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Напомним, в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко автомобиль патрульной полиции, двигаясь в сторону проспекта Победы, сбил пешехода, который перебегал дорогу.
Позже стало известно, что сбитый патрульным автомобилем на бульваре Тараса Шевченко в Киеве человек сейчас госпитализирован с травмами.