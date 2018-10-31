ДТП с патрульными в Киеве: назначено служебное расследование

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108513 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116506 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 154966 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148153 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138268 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129065 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173933 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118146 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141700 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145435 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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ДТП с патрульными в Киеве: назначено служебное расследование

ДТП с патрульными в Киеве: назначено служебное расследование

Киев  •  УНН

 • 9607 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. По факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля патрульной полиции в центре Киева, назначено служебное расследование. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба патрульной полиции Украины, передает УНН.

"Департаментом патрульной назначено служебное расследование с целью установления причин и обстоятельств совершения ДТП", - говорится в сообщении.

Кроме того, в полиции добавили, что на момент ДТП экипаж патрульных направлялся на вызов. По предварительной информации, мужчина, на которого совершен наезд служебным автомобилем, убегал с места преступления после совершения грабежа. Впоследствии его узнал сам пострадавший.

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Напомним, в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко автомобиль патрульной полиции, двигаясь в сторону проспекта Победы, сбил пешехода, который перебегал дорогу.

Позже стало известно, что сбитый патрульным автомобилем на бульваре Тараса Шевченко в Киеве человек сейчас госпитализирован с травмами.

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