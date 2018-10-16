ДТП у Тернополі: авто поліції опинилося під мікроавтобусом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У Тернополі сьогодні ввечері сталася ДТП: зіткнулися мікроавтобус "ГАЗ -2705" і службовий автомобіль поліції Toyota Prius. Внаслідок аварії до медзакладу госпіталізували поліцейського. Про це УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Тернопільської області.
Так, ДТП сталася сьогодні ввечері на вулиці 15 Квітня.
"За попередньою інформацією водій автомобіля "ГАЗ", перетинаючи подвійну суцільну лінію, не надав перевагу в русі службовому автомобілю Toyota Prius, який рухався в попутному напрямку з увімкненими світловими спецсигналами червоного і синього кольорів та здійснив зіткнення", - зазначили у патрульній поліції.
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У результаті аварії автомобілі отримали механічні пошкодження. Поліцейського шпиталізували з отриманими тілесними ушкодженнями: струс головного мозку, забій голови та гематома правого ока.
Крім того, водії обох автомобілів пройшли медогляд на стан сп’яніння. Як зазначили в поліції, його результати виявилися негативними. Обставини ДТП встановлюватиме слідство.
Нагадаємо, у Харкові зіткнулися службовий автомобіль поліції та легковик.