ДТП в Тернополе: авто полиции оказалось под микроавтобусом
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. В Тернополе сегодня вечером произошло ДТП: столкнулись микроавтобус "ГАЗ -2705" и служебный автомобиль полиции Toyota Prius. В результате аварии в медучреждения госпитализировали полицейского. Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Тернопольской области.
Так, ДТП произошло сегодня вечером на улице 15 Апреля.
"По предварительной информации водитель автомобиля "ГАЗ", пересекая двойную сплошную линию, не предоставил преимущество в движении служебному автомобилю Toyota Prius, который двигался в попутном направлении с включенными световыми спецсигналами красного и синего цветов и совершил столкновение", - отметили в патрульной полиции.
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В результате аварии автомобили получили механические повреждения. Полицейского госпитализировали с телесными повреждениями: сотрясение головного мозга, ушиб головы и гематома правого глаза.
Кроме того, водители обоих автомобилей прошли медосмотр на состояние опьянения. Как отметили в полиции, его результаты оказались отрицательными. Обстоятельства ДТП будет устанавливать следствие.
Напомним, в Харькове столкнулись служебный автомобиль полиции и легковушка.