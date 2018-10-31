ДТП з патрульними у Києві: призначено службове розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. За фактом дорожньо-транспортної пригоди за участю автомобіля патрульної поліції у центрі Києва, призначено службове розслідування. Про це у мережі Facebook повідомила прес-служба Патрульної поліції України, передає УНН.
“Департаментом патрульної призначено службове розслідування з метою встановлення причин та обставин скоєння ДТП”, — йдеться у повідомлені.
Крім того, у поліції додали, що на момент ДТП екіпаж патрульних прямував на виклик. За попередньою інформацією, чоловік, на якого скоєно наїзд службовим автомобілем, утікав з місця злочину після скоєння грабунку. Згодом його впізнав сам потерпілий.
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Нагадаємо, у центрі Києва на бульварі Тараса Шевченка автомобіль патрульної поліції, рухаючись в сторону проспекту Перемоги, збив пішохода, який перебігав дорогу.
Пізніше стало відомо, що збитий патрульним автомобілем на бульварі Тараса Шевченка в Києві чоловік наразі шпиталізований із травмами.