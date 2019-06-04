ДТП с маршруткой в Харькове: стала известна предварительная причина

"Предварительно, водитель маршрутки выехал на полосу встречного движения и в дальнейшем допустил столкновение с автомобилем Renault. В результате удара Renault развернуло на дороге и опрокинуло на бок. Кроме того, Renault столкнулся с иномаркой, в которой никто не пострадал", - сообщили правоохранители.

Напомним, ДТП произошло сегодня в Харькове около 8:30 на проспекте Тракторостроителей. На проезжей части столкнулись автомобили Renault Master и маршрутный микроавтобус "Рута". Предварительно, в результате аварии травмы получили два пассажира иномарки и 13 пассажиров маршрутки.

Впоследствии стало известно, что маршрутка курсировала нелегально.