ДТП з маршруткою у Харкові: стала відома попередня причина

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КИЇВ. 4 червня. УНН. У Харкові маршрутне таксі зіштовхнулось з малотонажною автівкою, внаслідок ДТП постраждали 15 осіб. За попередньою інформацією, водій маршрутки виїхав на зустрічну смугу, що і спричинило аварію, передає УНН з посиланням на відділ комунікації області.

"Попередньо, водій маршрутки виїхав на смугу зустрічного руху та у подальшому допустив зіткнення із автомобілем Renault. В результаті удару Renault розвернуло на дорозі та перекинуло на бік. Крім того, Renault зіткнувся з іномаркою, у якій ніхто не постраждав", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, ДТП сталось сьогодні у Харкові близько 8:30 на проспекті Тракторобудівників. На проїжджій частині зіштовхнулися автомобілі Renault Master та маршрутний мікроавтобус "Рута". Попередньо, в результаті аварії травм зазнали два пасажири іномарки та 13 пасажирів маршрутки.

Згодом стало відомо, що маршрутка курсувала нелегально.

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