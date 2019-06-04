ДТП з маршруткою у Харкові: стала відома попередня причина
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. У Харкові маршрутне таксі зіштовхнулось з малотонажною автівкою, внаслідок ДТП постраждали 15 осіб. За попередньою інформацією, водій маршрутки виїхав на зустрічну смугу, що і спричинило аварію, передає УНН з посиланням на відділ комунікації області.
"Попередньо, водій маршрутки виїхав на смугу зустрічного руху та у подальшому допустив зіткнення із автомобілем Renault. В результаті удару Renault розвернуло на дорозі та перекинуло на бік. Крім того, Renault зіткнувся з іномаркою, у якій ніхто не постраждав", - повідомили правоохоронці.
Нагадаємо, ДТП сталось сьогодні у Харкові близько 8:30 на проспекті Тракторобудівників. На проїжджій частині зіштовхнулися автомобілі Renault Master та маршрутний мікроавтобус "Рута". Попередньо, в результаті аварії травм зазнали два пасажири іномарки та 13 пасажирів маршрутки.
Згодом стало відомо, що маршрутка курсувала нелегально.