ДТП з маршруткою у Харкові: машина курсувала нелегально
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Маршрутка, яка зіштовхнулась з автівкою у Харкові, курсувала нелегально. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко, передає УНН.
"Випереджаючи питання з приводу того, а як нелегал міг виїхати на маршрут - пояснюю. З боку профільного департаменту були численні звернення з цього приводу в транспортну інспекцію, але ніяких адекватних дій з їх боку зроблено не було", - пояснив Сидоренко.
Нагадаємо, сьогодні у Харкові маршрутне таксі зіштовхнулось з малотонажною автівкою. В результаті ДТП постраждали 15 осіб.
Як повідомляв УНН, за фактом ДТП на Київщині за участі маршруток відкрили провадження.