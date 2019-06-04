У Харкові маршрутка влетіла у авто, 15 постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. У Харкові маршрутне таксі зіштовхнулось з малотонажною автівкою. В результаті ДТП постраждали 15 осіб. Про це повідомляє відділ комунікації області, передає УНН.
Подія сталася близько 8:30 на проспекті Тракторобудівників. На проїжджій частині зіштовхнулися автомобілі Renault Master та маршрутний мікроавтобус "Рута". Попередньо, в результаті аварії травм зазнали два пасажири іномарки та 13 пасажирів маршрутки. Усі потерпілі доставлені до Харківської міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги із травмами різного ступеню тяжкості. Зараз лікарі надають їм необхідну медичну допомогу.
На місці події працюють правоохоронці. Причини та обставини ДТП встановлюються.
Нагадаємо, у Кропивницькому маршрутка влетіла в електроопору.