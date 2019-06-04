В Харькове маршрутка влетела в авто, 15 пострадавших

Происшествие случилось около 8:30 на проспекте Тракторостроителей. На проезжей части столкнулись автомобили Renault Master и маршрутный микроавтобус "Рута". Предварительно, в результате аварии травмы получили два пассажира иномарки и 13 пассажиров маршрутки. Все пострадавшие доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи с травмами различной степени тяжести. Сейчас врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия работают правоохранители. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, в Кропивницком маршрутка влетела в электроопору.