У Кропивницькому маршрутка влетіла в електроопору
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 28 травня. УНН. Вчора, 27 травня, близько 19:00, на вулиці Гоголя маршрутка потрапила в ДТП. Про це кореспонденту УНН повідомив речник патрульної поліції Кіровоградщини Дмитро Поперешняк.
"Водій, керуючи мікроавтобусом БАЗ 2215, не був уважним, не вибрав безпечну швидкість руху та наїхав на електроопору", - повідомили у патрульній поліції.
Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. На водія патрульні склали протокол за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) КУпАП.
Як повідомляв УНН, малолітня дитина травмувалася у ДТП з маршруткою.