В Кропивницком маршрутка влетела в электроопору
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 28 мая. УНН. Вчера, 27 мая, около 19:00, на улице Гоголя маршрутка попала в ДТП. Об этом корреспонденту УНН сообщил представитель патрульной полиции Кировоградской области Дмитрий Поперешняк.
"Водитель, управляя микроавтобусом БАЗ 2215, ни был внимательным, не выбрал безопасную скорость движения и наехал на электроопору", - сообщили в патрульной полиции.
В результате ДТП никто не пострадал. На водителя патрульные составили протокол по ст.124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) КоАП.
Как сообщал УНН, малолетний ребенок травмировался в ДТП с маршруткой.