ДТП с маршруткой в Харькове: машина курсировала нелегально
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Маршрутка, которая столкнулась с автомобилем в Харькове, курсировала нелегально. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, передает УНН.
"Опережая вопрос по поводу того, а как нелегал мог выехать на маршрут - объясняю. Со стороны профильного департамента были многочисленные обращения по этому поводу в транспортную инспекцию, но никаких адекватных действий с их стороны сделано не было", - пояснил Сидоренко.
Напомним, сегодня в Харькове маршрутное такси столкнулось с малотоннажной машиной. В результате ДТП пострадали 15 человек.
Как сообщал УНН, по факту ДТП в Киевской области при участии маршруток открыли уголовное производство.