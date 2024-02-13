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ДТП со смертью нацгвардейца: суд продлил арест Тандыру до 12 апреля

ДТП со смертью нацгвардейца: суд продлил арест Тандыру до 12 апреля

Киев  •  УНН

13 февраль 2024, 14:20  •  14860 просмотра

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Суд продлил арест судьи Алексея Тандыра, которого обвиняют в том, что он в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил офицера Национальной гвардии на блокпосту, до 12 апреля.

Святошинский районный суд Киева продлил до 12 апреля арест судьи Алексею Тандыру, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП, в результате чего погиб нацгвардеец Вадим Бондаренко, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

"Тандыр будет находиться под стражей без права на залог до 12 апреля", - говорится в сообщении.

Кроме того, при рассмотрении ходатайства прокурора о продлении меры пресечения, Тандыр подал ходатайство об отводе прокурора. В частности, как говорит обвиняемый, еще 19 декабря он обратился к прокурору Михаилу Доманицкому с заявлением о желании мобилизоваться (по статье 616 Уголовного кодекса Украины: Отмена меры пресечения для прохождения военной службы по призыву по мобилизации, на особый период или изменение меры пресечения по другим основаниям - ред.)

"Я подлежащий мобилизации. У меня воинское звание. Я давал присягу. Известно то, что я ВЛК прошел в прошлом году. Поэтому я не понимаю, какие обстоятельства уже два месяца проверяет прокурор. Вот у нас есть ответ из воинской части, куда я обращался и из общественной организации. С ТЦК есть ответ. А что делает прокурор?" - добавил обвиняемый.

В свою очередь Доманицкий отметил, что до сих пор не получил ответа от ТЦК.

"Даже после получения всех ответов нет обязательства у прокурора обратиться в суд", - сказал прокурор.

Адвокат Тандыра Олег Юрченко сообщил Суспільному, что на следующем заседании планируют обратиться в суд с ходатайством о мобилизации обвиняемого.

После совещательной судья Бандура отклонил ходатайство об отводе прокурора и продолжил рассмотрение избрания меры пресечения.

Дополнение

В ночь на 26 мая судья Алексей Тандыр, председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.

Киевская городская прокуратура сообщила УНН, что начала расследование по ч. 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что привело к смерти потерпевшего).

Высший совет правосудия на заседании в субботу, 27 мая, удовлетворил представление заместителя генерального прокурора о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи. Судью Тандыра отправили под стражу на два месяца.

Сам судья заявляет, что не был пьян, а после ДТП находился в шоковом состоянии.

ВСП остановил рассмотрение дисциплинарного дела в отношении Тандыра.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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ДТП зі смертю нацгвардійця: суд продовжив арешт Тандиру до 12 квітня
Road accident with death of National Guard officer: court extends Tandir's arrest until April 12
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ДТП со смертью нацгвардейца: суд продлил арест Тандыру до 12 апреля

Суд продлил арест судьи Алексея Тандыра, которого обвиняют в том, что он в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил офицера Национальной гвардии на блокпосту, до 12 апреля.

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