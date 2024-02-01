ВРП зупинила розгляд дисциплінарної справи щодо Тандира

Вища рада правосуддя зупинила розгляд дисциплінарної справи щодо судді Олексія Тандира, підозрюваного у скоєнні ДТП, в якій загинув нацгвардієць, передає кореспондент УНН.

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Так, друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила зупинити розгляд дисциплінарної справи щодо судді Макарівського районного суду Київської області Тандира на період необхідний для отримання запитаної інформації, документів для підтвердження наявності, або відсутності обставин, що є підставою для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

Під час засідання, член ВРП Віталій Сахілов заявляв, що розгляд дисциплінарної справи потрібно зупинити, тому що не встигає скласти висновок за справою. Він повідомив, що запитував інформацію у Київської міської прокуратури, але довго її не отримував. Також він зазначив, що йде у відпустку наступного тижня.

Водночас Сахілов заявив, що вранці 31 січня надійшли йому документи з прокуратури.

Законом передбачається, що на складання вироку є 30 днів. Так, як скаргу відкрили 10 січня, то висновок потрібно передати на розгляд до 10 лютого.

"На теперішній час (ранок 31 січня – ред.) у мене відсутня будь-яка інформація, яка давала йому реальну можливість скласти такий висновок…Які документи прийшли з прокуратури мені наразі не відомо. Окрім того, повідомляю, що наступного тижня я офіційно йду у відпустку на тиждень", - сказав Сахілов.

Доповнення

У ніч на 26 травня суддя Олексій Тандир, голова Макарівського районного суду Київської області, збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Суддю було затримано на місці.

ДБР повідомляла, що судово-психологічна експертиза показала, що суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир був п’яний за кермом, коли збив на смерть нацгвардійця Вадима Бондаренка.

Адвокат родини загиблого Віталій Сердюк повідомляв, що Тандир замість сечі здав на аналізи воду й слину, щоб сфальсифікувати експертизу та не довести стан сп'яніння в момент ДТП.

Офісу Генпрокурора та ДБР також повідомляли, що Тандир під час відібрання біологічних зразків суддя спробував спотворити їх вміст з метою приховування стану алкогольного сп’яніння.