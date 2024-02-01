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ВСП остановил рассмотрение дисциплинарного дела в отношении Тандыра

ВСП остановил рассмотрение дисциплинарного дела в отношении Тандыра

Киев  •  УНН

01 февраль 2024, 12:59  •  14206 просмотра

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Высший совет правосудия приостановил рассмотрение дисциплинарного дела в отношении судьи Алексея Тандыра, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения, для получения дополнительных документов от прокуратуры.

Высший совет правосудия остановил рассмотрение дисциплинарного дела в отношении судьи Алексея Тандыра, подозреваемого в совершении ДТП, в котором погиб нацгвардеец, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия постановила остановить рассмотрение дисциплинарного дела в отношении  судьи Макаровского районного суда Киевской области Тандыра на период необходимый для получения запрошенной информации, документов для подтверждения наличия или отсутствия обстоятельств, являющихся основанием для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности.

Во время заседания, член ВСП Виталий Сахилов заявлял, что рассмотрение дисциплинарного дела нужно остановить, потому что не успевает составить заключение по делу. Он сообщил, что запрашивал информацию у Киевской городской прокуратуры, но долго ее не получал. Также он отметил, что уходит в отпуск на следующей неделе.

В то же время Сахилов заявил, что утром 31 января поступили ему документы из прокуратуры.

Законом предусматривается, что на составление приговора есть 30 дней. Так, как жалобу открыли 10 января, то заключение нужно передать на рассмотрение до 10 февраля.

"В настоящее время (утро 31 января - ред.) у меня отсутствует какая-либо информация, которая давала ему реальную возможность составить такое заключение ... Какие документы пришли из прокуратуры мне пока не известно. Кроме того, сообщаю, что на следующей неделе я официально ухожу в отпуск на неделю", - сказал Сахилов.

Дополнение

В ночь на 26 мая судья Алексей Тандыр, председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.

ГБР сообщала, что судебно-психологическая экспертиза показала, что судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр был пьян за рулем, когда сбил насмерть нацгвардейца Вадима Бондаренко.

Адвокат семьи погибшего Виталий Сердюк сообщал, что Тандыр вместо мочи сдал на анализы воду и слюну, чтобы сфальсифицировать экспертизу и не доказать состояние опьянения в момент ДТП.

Офис Генпрокурора и ГБР также сообщали, что Тандыр во время отбора биологических образцов судья попытался исказить их содержание с целью сокрытия состояния алкогольного опьянения.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
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