ДТП зі смертю нацгвардійця: суд продовжив арешт Тандиру до 12 квітня

Святошинський районний суд Києва продовжив до 12 квітня арешт судді Олексію Тандиру, якого обвинувачують у вчиненні смертельної ДТП, внаслідок чого загинув нацгвардієць Вадим Бондаренко, передає УНН із посиланням на Суспільне.

"Тандир перебуватиме під вартою без права на заставу до 12 квітня", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, під час розгляду клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу, Тандир подав клопотання про відвід прокурора. Зокрема, як каже обвинувачений, ще 19 грудня він звернувся до прокурора Михайла Доманіцького з заявою про бажання мобілізуватися (за статтею 616 Кримінального кодексу України: Скасування запобіжного заходу для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період або зміна запобіжного заходу з інших підстав — ред.).

"Я підлягаю мобілізації. В мене військове звання. Я давав присягу. Відомо те, що я ВЛК пройшов минулого року. Тому я не розумію, які обставини вже два місяці перевіряє прокурор. От у нас є відповідь з військової частини, куди я звертався і з громадської організації. З ТЦК є відповідь. А що робить прокурор?" — додав обвинувачений.

Своєю чергою Доманіцький зазначив, що досі не отримав відповіді від ТЦК.

"Навіть після отримання всіх відповідей немає зобов'язання у прокурора звернутися до суду", — сказав прокурор.

Адвокат Тандира Олег Юрченко повідомив Суспільному, що на наступному засіданні планують звернутися до суду з клопотанням щодо мобілізації обвинуваченого.

Після нарадчої суддя Бандура відхилив клопотання про відвід прокурора і продовжив розгляд обрання запобіжного.

Доповнення

У ніч на 26 травня суддя Олексій Тандир, голова Макарівського районного суду Київської області, збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Суддю було затримано на місці.

Київська міська прокуратура повідомила УНН, що розпочала розслідування за ч. 3 статті 286-1 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого).

Вища рада правосуддя на засіданні у суботу, 27 травня, задовольнила подання заступника генерального прокурора про надання згоди на утримання під вартою судді. Суддю Тандира відправили під варту на два місяці.

Сам суддя заявляє, що не був п’яним, а після ДТП перебував у шоковому стані.

ВРП зупинила розгляд дисциплінарної справи щодо Тандира.