ДТП с пострадавшими произошло на трассе Киев-Чоп во Львовской области: движение реверсное
Киев • УНН
На автодороге М-06 Киев-Чоп вблизи села Зубра произошла авария с пострадавшими. Движение на участке организовано реверсным способом, на месте работают соответствующие службы.
На автодороге Киев-Чоп вблизи села Зубра во Львовской области произошло ДТП с пострадавшими, движение на участке организовано реверсным способом, сообщили в понедельник в патрульной полиции Львовской области в Telegram, пишет УНН.
Детали
"На автодороге М-06 Киев-Чоп возле населенного пункта Зубра произошло ДТП с пострадавшими. Движение реверсное. На месте работают все необходимые службы", - сообщили в патрульной полиции.
Водителей призвали учесть эту информацию при планировании маршрута движения.
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