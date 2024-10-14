ДТП з постраждалими сталася на трасі Київ-Чоп на Львівщині: рух реверсний
Київ • УНН
На автодорозі М-06 Київ-Чоп поблизу села Зубра сталася аварія з постраждалими. Рух на ділянці організовано реверсним способом, на місці працюють відповідні служби.
На автодорозі Київ-Чоп поблизу села Зубра у Львівській області сталася ДТП з постраждалими, рух на ділянці організовано реверсним способом, повідомили у понеділок у патрульній поліції Львівської області у Telegram, пише УНН.
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"На автодорозі М-06 Київ-Чоп біля населеного пункту Зубра відбулася ДТП з потерпілими. Рух реверсний. На місці працюють усі необхідні служби", - повідомили у патрульній поліції.
Водіїв закликали врахувати цю інформацію під час планування маршруту руху.
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