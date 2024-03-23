ДТП на трассе Н-03: Введено реверсивное движение на Хмельнитчине

На Закарпатье взяли под стражу еще одного переправщика - ГПСУ

За попытку незаконной переправки людей из Украины в Словакию суд на Закарпатье взял под стражу на 60 суток с залогом более 242 тыс. грн "переправщика", который незаконно переправлял людей за границу за деньги, с возможностью внесения залога в размере более 242 тыс. грн.