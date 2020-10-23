ДТП на объездной дороге Львова: трое погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Сегодня на объездной дороге Львова, вблизи села Пасеки Зубрицкие, произошла масштабная авария, есть жертвы, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей марок "Peugeot 307" и "Renault Scénic". В аварии погибли три человека и один травмирован.
Предварительно известно, что погибли водитель и пассажир автомобиля "Peugeot 307", а также пассажир "Renault Scénic".
Водитель "Renault Scénic" получил травмы.
Спасатели Львовской области пока ликвидируют последствия ДТП.
Напомним, во Львове трамвай сбил женщину, которая переходила дорогу с ребенком.