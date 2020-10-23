ДТП на объездной дороге Львова: трое погибших

По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей марок "Peugeot 307" и "Renault Scénic". В аварии погибли три человека и один травмирован.

Предварительно известно, что погибли водитель и пассажир автомобиля "Peugeot 307", а также пассажир "Renault Scénic".

Водитель "Renault Scénic" получил травмы.

Спасатели Львовской области пока ликвидируют последствия ДТП.

Напомним, во Львове трамвай сбил женщину, которая переходила дорогу с ребенком.