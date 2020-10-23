ДТП на об’їзній дорозі Львова: троє загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Сьогодні на об’їзній дорозі Львова, поблизу села Пасіки Зубрицькі, сталася масштабна аварія, є жертви, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
За попередніми даними, сталося зіткнення автомобілів марок “Peugeot 307” та “Renault Scénic”. У аварії загинуло троє людей та є один травмований.
Попередньо відомо, що загинули водій та пасажир автомобіля “Peugeot 307”, а також пасажир “Renault Scénic”.
Водій “Renault Scénic” отримав травми.
Рятувальники Львівщини наразі ліквідовують наслідки дорожньо-транспортної пригоди.
Нагадаємо, у Львові трамвай збив жінку, яка переходила дорогу з дитиною.