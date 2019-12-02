ДТП автобуса в Чили: не менее 15 погибших

По ее данным, транспортное средство в воскресенье вечером выехало из города Антофагаста и направлялось в чилийскую столицу — Сантьяго. На участке горной трассы недалеко от города Тальталь водитель не справился с управлением, в результате чего автобус упал в овраг. Как отметила радиостанция, в автобусе в общей сложности находились 50 человек.

Пострадавшие доставлены в больницы Тальталя. На месте инцидента работают спасатели, полиция начала расследование.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки в результате ДТП с туристическим автобусом в Тунисе погибли 24 человека. В тот же день в ДТП с участием автобуса в Забайкальском крае — погибли 19 человек.