ДТП автобуса в Чили: не менее 15 погибших

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 21408 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104899 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 83051 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104649 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116872 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146888 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147625 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140283 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 184483 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116688 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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ДТП автобуса в Чили: не менее 15 погибших

ДТП автобуса в Чили: не менее 15 погибших

Киев  •  УНН

 • 13071 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. По меньшей мере 15 человек погибли, 21 пострадал в результате падения автобуса в овраг на севере Чили. Об этом в понедельник сообщила радиостанция Bio-Bio, пишет УНН.

По ее данным, транспортное средство в воскресенье вечером выехало из города Антофагаста и направлялось в чилийскую столицу — Сантьяго. На участке горной трассы недалеко от города Тальталь водитель не справился с управлением, в результате чего автобус упал в овраг. Как отметила радиостанция, в автобусе в общей сложности находились 50 человек.

Пострадавшие доставлены в больницы Тальталя. На месте инцидента работают спасатели, полиция начала расследование.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки в результате ДТП с туристическим автобусом в Тунисе погибли 24 человека. В тот же день в ДТП с участием автобуса в Забайкальском крае — погибли 19 человек.

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