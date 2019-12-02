ДТП автобуса у Чилі: щонайменше 15 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Щонайменше 15 людей загинули, 21 постраждала в результаті падіння автобуса в яр на півночі Чилі. Про це в понеділок повідомила радіостанція Bio-Bio, пише УНН.
За її даними, транспортний засіб в неділю ввечері виїхав з міста Антофагаста і прямував у чилійську столицю — Сантьяго. На ділянці гірської траси недалеко від міста Тальталь водій не впорався з керуванням, в результаті чого автобус впав в яр. Як зазначила радіостанція, в автобусі в цілому перебували 50 осіб.
Постраждалі доставлені в лікарні Тальталь. На місці інциденту працюють рятувальники, поліція почала розслідування.
Варто зазначити, що минулої доби у результаті ДТП з туристичним автобусом у Тунісі загинули 24 людини. У той же день в ДТП за участю автобуса у Забайкальському краї — загинули 19 людей.