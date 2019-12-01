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З'явилося відео з місця ДТП автобуса у Забайкальському краї, у якій загинуло 19 осіб

З'явилося відео з місця ДТП автобуса у Забайкальському краї, у якій загинуло 19 осіб

Київ • УНН

 • 25742 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. З’явилося відео з Забайкалля, де автобус впав з моста в річку, в результаті чого загинули 19 осіб, пише УНН з посиланням на Telegram-канал Mash.

Інцидент стався в Стрітенському районі на мосту через річку Куенга. Автобус Kia Granbird слідував по маршруту Сретенськ — Чита протяжністю 360 кілометрів. За даними ЗМІ, транспортний засіб належав місцевій турфірмі і здійснював замовний нерегулярний рейс. Автобус впав на лід, яким покрита річка, при падінні він перекинувся.

В результаті інциденту загинули 19 людей, повідомили в МНС за підсумками рятувальної операції. Серед загиблих — двоє дітей і водій автобуса. Ще 21 людина постраждала, з них 14 були госпіталізовані, в тому числі троє — у важкому стані. Всього в автобусі знаходилися 43 людини, всі вони — громадяни Росії. Евакуація пасажирів автобуса ускладнювалась тим, що він лежав на льоду — через це до нього не можна було підігнати важку техніку, так як в такому випадку він міг провалитися під лід. Всього в рятувальній операції були задіяні 30 чоловік і 11 одиниць техніки, для евакуації поранених використовувалися вертольоти. Прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв доручив надати допомогу сім’ям загиблих і потерпілих у катастрофі.

За попередніми даними, у автобуса лопнуло колесо. Через це водій не впорався з керуванням, і автобус занесло в праву сторону по ходу руху, після чого він пробив огорожу моста і впав. Водій автобуса, повідомляють ЗМІ, був тверезий.

СК порушив кримінальну справу. Справу порушено за статтею про надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки, що призвело до смерті двох і більше осіб. Забайкальська прокуратура почала перевірку, в рамках якої “буде дана оцінка як діям перевізника, так і органів місцевого самоврядування та інших органів, що відповідають за безпеку на відповідній ділянці дороги”.

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