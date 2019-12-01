Появилось видео с места ДТП автобуса в Забайкальском крае, в которой погибли 19 человек

Инцидент произошел в Сретенском районе на мосту через реку Куэнга. Автобус Kia Granbird следовал по маршруту Сретенск — Чита протяженностью 360 километров. По данным СМИ, транспортное средство принадлежало местной турфирме и совершало заказной нерегулярный рейс. Автобус упал на лед, которым покрыта река, при падении он перевернулся.

В результате инцидента погибли 19 человек, cообщили в МЧС по итогам спасательной операции. Среди погибших — двое детей и водитель автобуса. Еще 21 человек пострадал, из них 14 были госпитализированы, в том числе трое — в тяжелом состоянии. Всего в автобусе находились 43 человека, все они — граждане России. Эвакуация пассажиров автобуса затруднялась тем, что он лежал на льду — из-за этого к нему нельзя было подогнать тяжелую технику, так как в таком случае он мог провалиться под лед. Всего в спасательной операции были задействованы 30 человек и 11 единиц техники, для эвакуации раненых использовались вертолеты. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавших в катастрофе.

По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо. Из-за этого водитель не справился с управлением, и автобус занесло в правую сторону по ходу движения, после чего он пробил ограждение моста и упал. Водитель автобуса, сообщают СМИ, был трезв.

СК возбудил уголовное дело. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более человек. Забайкальская прокуратура начала проверку, в рамках которой “будет дана оценка как действиям перевозчика, так и органов местного самоуправления и иных органов, отвечающих за безопасность на соответствующем участке дороги”.