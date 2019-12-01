Число жертв ДТП з туристичним автобусом в Тунісі зросла до 24
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Число жертв аварії за участю туристичного автобуса, яка сталася в неділю на північному заході Тунісу, зросла до 24. Про це повідомив інформаційний портал Webdo з посиланням на джерело в кризовому штабі, передає УНН.
За словами того ж джерела, “з урахуванням важкого характеру травм у ряду постраждалих в ДТП, а також їх критичного стану не можна виключати, що число жертв може ще зрости”.
Місце аварії відвідав президент Тунісу Каїса Саїд в супроводі чинного прем’єр-міністра Юсефа Шахед, який очолив кризовий штаб. Саїд закликав місцеву владу провести реконструкцію аварійної ділянки траси, щоб в майбутньому уникнути аналогічних ДТП.
За попередніми даними, туристичний автобус перекинувся на дорозі і скотився по крутому схилу біля населеного пункту Амдун (провінція Беджа). В якості основної версії ДТП слідство розглядає перевищення водієм допустимої швидкості на небезпечній ділянці траси.
Як писав УНН раніше, в аварії з автобусом в Тунісі загинули понад 20 туристів.