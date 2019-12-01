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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 18430 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104513 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 81073 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104350 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116678 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146763 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147529 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 24

Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 24

Киев  •  УНН

 • 11718 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Число жертв аварии с участием туристического автобуса, которая произошла в воскресенье на северо-западе Туниса возросло до 24. Об этом сообщил информационный портал Webdo со ссылкой на источник в кризисном штабе, передает УНН.

По словам того же источника, “с учетом тяжелого характера травм у ряда пострадавших в ДТП, а также их критического состояния нельзя исключать, что число жертв может еще возрасти”.

Место аварии посетил президент Туниса Каис Саид в сопровождении действующего премьер-министра Юсефа Шахеда, возглавившего кризисный штаб. Саид призвал местные власти провести реконструкцию аварийного участка трассы, чтобы в будущем избежать аналогичных ДТП.

По предварительным данным, туристический автобус перевернулся на дороге и скатился по крутому склону у населенного пункта Амдун (провинция Беджа). В качестве основной версии ДТП следствие рассматривает превышение водителем допустимой скорости на опасном участке трассы.

Как писал УНН ранее, в аварии с автобусом в Тунисе погибли более 20 туристов.

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