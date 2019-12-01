В аварії з автобусом в Тунісі загинули понад 20 туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. В результаті ДТП з туристичним автобусом в Тунісі загинули 22 людини, ще 21 отримали травми. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ країни, пише УНН.
Згідно з даними відомства, автобус перекинувся по дорозі зі столиці Тунісу в місто Айн-Драхам на північному заході країни. У ньому перебувало 43 людини. За даними МВС, 22 людини загинули, ще 21 госпіталізовано. Про причини аварії не повідомляється.
У повідомленні вказується, що автобус належав одному з приватних туристичних агентств. За даними місцевого видання Kapitalis, автобус віз на екскурсію громадян Тунісу.
Як повідомляв УНН, з’явилося відео з Забайкалля, де автобус впав з моста в річку, в результаті чого загинули 19 осіб.