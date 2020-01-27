ГСЧС: из Минкульта спасли четырех человек, их осмотрели медики
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Четырех человек спасли из помещения Министерства культуры, молодежи и спорта, где произошел пожар, их осмотрели медики скорой помощи, от госпитализации спасенные отказались. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.
"Из-за сильного задымления проводится эвакуация людей. В ходе разведки спасены 2 человека с третьего этажа с помощью автолестницы, еще двое - лестничными клетками. Спасенные 4 человека были осмотрены бригадой скорой медицинской помощи, от госпитализации отказались", - указали в ГСЧС.
Как отмечается, до прибытия пожарно-спасательных подразделений на безопасное расстояние вышло около 220 человек.
Ликвидация пожара и разведка продолжается.
Напомним, 27 января в Минкульте произошел пожар, сотрудников эвакуировали.
По данным ГСЧС, пожар в помещении Министерства культуры, молодежи и спорта произошел в архиве в подвальном помещении, на данный момент его локализовали.