ДСНС: з Мінкульту врятували чотирьох людей, їх оглянули медики
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Чотирьох людей врятували з приміщення Міністерства культури, молоді та спорту, де сталася пожежа, їх оглянули медики швидкої допомоги, від госпіталізації врятовані відмовилися. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у місті Києві.
"Через сильне задимлення проводиться евакуація людей. Під час развідки врятовано 2 осіб з третього поверху за допомогою автодрабини, ще двох - сходовими клітинами. Врятованих 4 осіб було оглянуто бригадою швидкої медичної допомоги, від госпіталізації відмовилися", - вказали у ДСНС.
Як зазначається, до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів на безпечну відстань вийшло близько 220 осіб.
Ліквідація пожежі та розвідка продовжується.
Нагадаємо, 27 січня у Мінкульті сталася пожежа, співробітників евакуювали.
За даними ДСНС, пожежа у приміщенні Міністерства культури, молоді та спорту сталася в архіві у підвальному приміщенні, наразі її локалізовано.