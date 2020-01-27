У Мінкульті сталася пожежа: співробітників евакуйовують
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У Києві у приміщенні Міністерства культури, молоді та спорту сталася пожежа, наразі триває евакуація співробітників. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку міністерства у Facebook.
"У приміщенні колишнього Міністерства культури (вул. Івана Франка, 19 - ред.) сталася пожежа. Працюють підрозділи ДСНС. Більшість співробітників евакуйовано, евакуація триває", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, впродовж минулого тижня в Україні сталося 1 тис. 458 пожеж, в результаті чого загинули 50 осіб.