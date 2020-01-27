В Україні за минулий тиждень на пожежах загинули 50 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Впродовж минулого тижня (з 20.01 по 26.01) в Україні сталося 1 тис. 458 пожеж, в результаті чого загинули 50 осіб. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України.
"Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 458 надзвичайних подій, на які забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. В результаті вжитих заходів врятовано 41 особу", - йдеться в повідомленні.
У ДСНС зазначили, що було ліквідовано 1 тис. 458 пожеж, врятовано на пожежах 34 особи та не допущено знищення вогнем 491 будівлю і 42 од. техніки.
На пожежах загинуло 50 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 млн 573 тис. грн.
Нагадаємо, близько 200 людей загинули на пожежах в Україні з початку 2020 року.