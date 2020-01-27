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В Украине за прошедшую неделю при пожарах погибли 50 человек

Киев • УНН

 • 10395 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. В течение прошедшей недели (с 20.01 по 26.01) в Украине произошло 1 тыс. 458 пожаров, в результате чего погибли 50 человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины.

В Украине за прошедшую неделю при пожарах погибли 50 человек

"С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 458 чрезвычайных событий, на которые обеспечены реагирования подразделений ГСЧС с выездом к месту их возникновения. В результате принятых мер спасен 41 человек", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что было ликвидировано 1 тыс. 458 пожаров, спасено на пожарах 34 человека и не допущено уничтожение огнем 491 здание и 42 ед. техники.

На пожарах погибло 50 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн 573 тыс. грн.

Напомним, около 200 человек погибли при пожарах в Украине с начала 2020 года.

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