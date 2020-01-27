Жертвами пожеж з початку року стали близько 200 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Близько 200 людей загинули на пожежах в Україні з початку 2020 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
З початку року, за даними ДСНС, загинули на пожежах 197 людей, ще 139 постраждали.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні за добу сталося майже 100 природних пожеж
Загалом у 2019 році сталося вже 4025 пожеж, з них у житловому секторі - 2110.
Нагадаємо, у Житомирській області через необережне куріння у ліжку загинув чоловік.