Жертвами пожаров с начала года стали около 200 украинцев

С начала года, по данным ГСЧС, погибли на пожарах 197 человек, еще 139 пострадали.

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Всего в 2019 году произошло уже 4025 пожаров, из них в жилом секторе - 2110.

Напомним, в Житомирской области из-за неосторожного курения в постели погиб мужчина.