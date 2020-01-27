Жертвами пожаров с начала года стали около 200 украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Около 200 человек погибли на пожарах в Украине с начала 2020 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
С начала года, по данным ГСЧС, погибли на пожарах 197 человек, еще 139 пострадали.
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Всего в 2019 году произошло уже 4025 пожаров, из них в жилом секторе - 2110.
Напомним, в Житомирской области из-за неосторожного курения в постели погиб мужчина.