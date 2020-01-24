В Україні за добу сталося майже 100 природних пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. В Україні впродовж минулої доби, 23 січня, сталося 97 пожеж на відкритих територіях. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС.
"Упродовж минулої доби, 23 січня, в Україні було зафіксовано 97 випадків пожеж на відкритих територіях", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що підвищення кількості пожеж у природних екосистемах спостерігається через утримання нехарактерної для української зими плюсової температури повітря у січні.
"Так, вогнеборці ДСНС вже почали ліквідовувати численні пожежі трави, очерету та сухостою", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, у Венесуелі 12 людей загинули під час пожежі на плантації.