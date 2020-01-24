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В Украине за сутки произошло почти 100 природных пожаров

Киев • УНН

 • 10822 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. В Украине в течение минувших суток, 23 января, произошло 97 пожаров на открытых территориях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС.

В Украине за сутки произошло почти 100 природных пожаров

"За прошедшие сутки, 23 января, в Украине было зафиксировано 97 случаев пожаров на открытых территориях", - говорится в сообщении.

Указано, что увеличение количества пожаров в природных экосистемах наблюдается из-за содержания нехарактерной для украинской зимы плюсовой температуры воздуха в январе.

"Так, пожарные ГСЧС уже начали ликвидировать многочисленные пожары травы, камыша и сухостоя", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в Венесуэле 12 человек погибли во время пожара на плантации.

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