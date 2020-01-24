В Украине за сутки произошло почти 100 природных пожаров

"За прошедшие сутки, 23 января, в Украине было зафиксировано 97 случаев пожаров на открытых территориях", - говорится в сообщении.

Указано, что увеличение количества пожаров в природных экосистемах наблюдается из-за содержания нехарактерной для украинской зимы плюсовой температуры воздуха в январе.

"Так, пожарные ГСЧС уже начали ликвидировать многочисленные пожары травы, камыша и сухостоя", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в Венесуэле 12 человек погибли во время пожара на плантации.